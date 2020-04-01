İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 13 bin 155'e yükseldi

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 80 bin 572'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 110 bin 574'e çıktığını bildirdi.
Dün 15 bin 729 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 1118’lik artışla 16 bin 847'ye ulaştığını kaydeden Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 727 kişi daha artarak 13 bin 155'e yükseldiğini açıkladı.
- Ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı
Borrelli, ölü sayısında günlük bazda, düne göre düşüş olduğuna dikkati çekti.
Yeni vaka sayısında bugün 2 bin 937'lik artış kaydedildiğini aktaran Borrelli, bunun dünden 830 kişi daha fazla olduğunu ifade etti.
Borrelli, yaklaşan Paskalya Yortusu'nda insanların dışarı çıkıp çıkamayacağına ilişkin bir soruya "Kesinlikle hayır." yanıtını verirken; kesinlikle kurallara uyulması ve dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.
Sivil Savunma olarak şu ana dek 94 milyon 976 bin avroluk bağış topladıkları bilgisini paylaşan Borrelli, bunun 8 milyon avrosunu kişisel korunma tedbirlerine yönelik harcadıklarını bildirdi.
Ülke genelinde bugüne kadar 541 bin 423 kişiye test yapıldı.
- Lombardiya bölgesinde bugün 394 kişi öldü
Ülkede, en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde bugünkü ölü sayısının 394 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza da yaptığı açıklamada, ülke genelinde 10 Mart'ta uygulamaya konulan sıkı karantina tedbirlerinin 13 Nisan'a uzayacağını açıklamıştı.
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