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İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - ROMA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun açıklaması

- Virüsten ölenlerin sayısının 14'e vaka sayısının ise 528'e yükseldiği İtalya'da, Dışişleri Bakanı Di Maio, spekülasyon yapanlara yönelik yaptırım öngören, dezenfektan jel ile maske satışına düzenlemeler getiren kararname hazırlandığını açıkladı.Avrupa'da virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü İtalya'da, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yaptığı basını bilgilendirme toplantısında, ölü sayısının 14'e, virüs bulaşan kişi sayısının ise 528'e ulaştığını belirtti.Borrelli, bunların haricinde iyi haberleri de olduğunu dile getirerek koronavirüsün en çok yayıldığı Lombardiya bölgesinde 37 hastanın iyileştiğini bildirdi.Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Roma'da Yabancı Basın Derneğinde Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile düzenlediği basın toplantısında, yaşananları küçümsemek derdinde olmadığını ancak 60 milyon nüfusu olan ülkede 40-50 bin kişinin tedbiren karantinaya alındığını, bunun virüsün yayıldığı Lombardiya bölgesinde yüzde 0,4, Veneto’da ise 0,2’ye denk geldiğini söyledi.Di Maio, pek çok ülkenin İtalya'ya seyahat uyarısı yaptığı ortamda, bu verileri paylaşmanın ülkedeki ölçeği vermek bakımından önemli olduğunu anlattı. Di Maio, hükümetin yeni tip koronavirüs hakkında spekülasyon yapanlara yönelik cezai yaptırım öngören, dezenfektan jel ile maske satışına düzenlemeler getiren yeni bir kararname hazırlığında olduğunu da söyledi.Sağlık Bakanı Speranza da "İtalya, bu hadisede güvenilir ve ilk andan itibaren şeffaflığı merkez edinen bir ülke." dedi.