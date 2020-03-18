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Çin'in Vuhan kentinden başlayan koronavirüs salgınını Avrupa'da en ağır şekilde yaşayan ülke İtalya oldu. Turistler tarafından oldukça ilgi gören İtalya'da, karantina sebebiyle turistik yerler ve sokaklar koronavirüs sessizliğine bürünmüştü.

İtalya makamları tarafından alınan karantina ve izolasyon önlemleri de, ülkedeki çok sayıda bölgenin insansızlaşmasıyla sonuçlandı.

​Normal günlerde kalabalık görülmeye alışılmış Venedik'te de sessizlik dikkat çekti. Venedik büyük kanal bölgesinde ise yunusların, kuğuların dolaşmaya başladığı görüldü.

Normalde kanaldaki trafik sebebiyle ortaya çıkamayan balıklarda kanalda görüntülendi.

Bugünlerde sakin olan Venedik büyük kanalının temiz görüntüsü de dikkat çekti.

İtalya'da Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli'nin açıkladığı son bilgilere göre, ülke genelinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 503’e yükseldiğini, vaka sayısının ise 31 bin 506’ya çıktığını belirtti.