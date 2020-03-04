AA

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Ülkede, patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölü sayısı, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye çıktığını bildirdi.

Borrelli, dün 160 olarak açıkladığı iyileşen sayısının ise bugün eklenen 116 kişiyle 276'ya yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 2 bin 706 olarak verildi.

EĞİTİME 15 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Başbakan Conte başkanlığında gün boyu ülkede hızla yayılan Kovid-19'a yönelik tedbirleri görüşen hükümetin, ilerleyen saatlerde yeni önlemleri içeren kararname açıklaması bekleniyor.

Hükümetin öngördüğü önlemler arasında kişilerin el sıkışmaması, 65 yaş üstündekilerin evde kalması, tüm spor faaliyetlerinin ve kongrelerin durdurulması bulunuyor. Ayrıca virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini frenlemeye dönük tedbirler de kararnamede yer alacak.

CENOVA LİMANINDA BİR YOLCU GEMİSİ KARANTİNAYA ALINDI

Bu arada, Rainews24'ün haberine göre, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova limanına demirlemiş olan GNV Rhapsody gemisinin, 50'den fazla mürettebatı karantinaya alındı.

Geminin karantinaya alınması kararının, Cenova Limanı Sağlık Ekipleri tarafından verildiği, bunun nedeninin ise geminin 27 Şubat'ta Tunus'ta indirdiği Tunuslu bir yolcuya 2 Mart'ta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması olduğu belirtildi.

GNV Rhapsody ile, bir sonraki seferde Tunus'tan 28 Şubat'ta Cenova'ya gelen 283 yolcunun, gemiden inen koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuyla karşılaşmaması sebebiyle karantinaya alınmadıkları, sadece mürettebatın karantinaya alındığı ifade edildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR

İtalya'dan sonra en çok vaka görülen Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 262 olurken, 45 kişinin daha hastalığa yakalandığı Fransa'da toplam sayı 257'ye yükseldi.

İspanya'da bugün 30 kişinin daha eklendiği vaka sayısı toplamda 190'a ulaşırken, ülkede ilk defa çocuklarda da koronavirüs vakası tespit edildi. Madrid'de 4 yaşında bir çocukta, Castilla y La Mancha bölgesinde 4 ve 11 yaşlarında olmak üzere üç çocukta koronavirüs olduğu belirtildi.

Ayrıca ülkede Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısı bugün ikiye yükseldi. Bugün hayatını kaybeden kişinin, kronik hastalığı bulunan 82 yaşında bir vatandaş olduğu kaydedildi.

Vodafone İspanya, 2 bin 200 çalışanını evden çalıştırma kararı aldığını açıklarken, bunun ilk denemesinin 6 Mart'ta yapılacağı bildirildi. İspanya'daki diğer büyük şirketlerin de benzer önlemler üzerine çalışma başlattığı ifade edildi.

Ayrıca Çalışma Bakanlığı da şirketlere gönderdiği yazıda koronavirüsten dolayı karantina ya da tedavi sürecine giren çalışanlarının, sosyal güvenliklerinin ödenmesi gerektiğini duyurdu.

İspanya'da büyük şirketlerin çalışanlarının evden çalışabilmesi için çalışma başlattığı, ayrıca Kovid-19 bulaşma riski olanların, iş yerine gitmemeleri istendiği de basına yansıdı.

İngiltere'de görülen koronavirüs vaka sayısına 36 kişi daha eklenerek, toplam sayı 87'ye yükselirken, İsviçre'de teyitli vaka sayısı 77 oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılacak bir yasal değişiklikle virüs bulaşan ve kendilerini izole eden kişilere ilk günden itibaren ücretli izin verileceğini açıkladı.

Hollanda'da hastalığı taşıyan kişi sayısı 38'e ulaşırken, Avusturya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 27'ye dayandı, Çekya'da ise bu sayı 8 oldu.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros da ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Varazdin şehrinde virüs tespit edilen kişinin, kısa bir süre önce İtalya'dan döndüğü açıklandı.

Kovid-19 taşıyan kişi sayısı Yunanistan'da 9'a, Danimarka'da ise 10'a ulaştı.

POLONYA VE MACARİSTAN'DA İLK VAKALAR

Yeni tip koronavirüs, Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılıyor.

Polonya ve Macaristan'da ilk Kovid-19 vakaları bugün tespit edildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, Almanya ziyareti sonrası ülkeye dönen bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede eğitim gören iki İran vatandaşında virüs tespit edildiğini kaydetti.