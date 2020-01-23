İtalya'da koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio istifa etti

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İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri Luigi Di Maio bu görevden istifa etti.

Luigi Di Maio'nun 5 Yıldız Hareketi'nin liderliğinden istifa etme kararında, iç çekişmelerin ve hareketin seçmen nezdindeki desteğini büyük oranda yitirmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Di Maio bu akşam yaptığı konuşmada, "Görevimi tamamladım. Bugün bir dönem kapanıyor. Hareketin kendisini reformdan geçirmesi gerekiyor" dedi. Di Maio, hareket içindeki "düşmanlar" ve "ihanetlerden" de şikayet etti.

5 Yıldız Hareketi'nin liderliğinden istifa eden Di Maio, hükümetin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmayı ise sürdüreceğini açıkladı.

Di Maio'nun istifası, gelecek Pazar günü Emilia-Romagna ve Calabria bölgelerinde yapılacak seçimlerin hemen öncesinde geldi.

5 Yıldız Hareketi'nin her iki bölgede de yenilgiye uğraması bekleniyor.

'Batmakta olan gemisini terk eden kaptan' benzetmesi

Bu nedenle Di Maio'nun bölgesel seçimlerden hemen önce istifası bazı analistler ve siyasetçiler tarafından "bir kaptanın batmakta olan gemisini terk etmesine" benzetiliyor.

İtalya'da Mart 2018'de yapılan son genel seçimlere Luigi Di Maio'nun siyasi liderliğinde giren 5 Yıldız Hareketi oyların yüzde 32'sini alarak en büyük parti olmuştu.

Ancak, sistem karşıtı bir siyasi oluşum olarak doğan ve güç kazanan 5 Yıldız, iktidara gelmesinin ardından geçen yaklaşık 1,5 yılda hızla oy kaybetti.

Son anketler 5 Yıldız Hareketi'nin destek oranının yüzde 15'e gerilediğini gösteriyor.

Kendisini "ne sağcı ne solcu" olarak tanımlayan sistem karşıtı, popülist 5 Yıldız Hareketi, Haziran 2018'de aşırı sağcı Lig partisi ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

Bu koalisyon, Lig lideri Matteo Salvini tarafından geçen Ağustos ayında bozulmuştu.

5 Yıldız-Lig hükümetinin yıkılmasının ardından geçen Eylül ayında 5 Yıldız Hareketi bu kez merkez-soldaki Demokratik Parti ile koalisyon kurarak iktidara gelmişti.

5 Yıldız'ın hem Lig hem de Demokratik Parti (PD) ile koalisyona girmesi hareket içinde bazı kesimleri rahatsız etmişti.

5 Yıldız Hareketi son yasama döneminde, ihraç ve istifalarla 20'den fazla parlamenter kaybetti.

5 Yıldız Hareketi'nin kuruluş ve yükseliş nedenlerinden olan sistem karşıtlığı ve değişim talebinin, hareket iktidara gelince avantajdan dezavantaja dönüştüğü de belirtiliyor.

Koalisyon hükümetinin geleceği tartışılıyor

Geçmişte iş birliğine yanaşmayan ve birbirlerine sert eleştirilerde bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti geçen Eylül'de ise, aşırı sağcı Lig'in kazanması beklenen bir erken seçimi önlemek için koalisyon kararı almıştı.

Ancak başından beri uzun ömürlü olmasına fazla ihtimal verilmeyen bu 5 Yıldız-PD koalisyonunun, Di Maio'nun istifası sonrası daha da zayıflayacağı yorumları yapılıyor.

26 Ocak'ta Emilia-Romagna bölgesinde yapılacak bölgesel seçimlerde PD de darbe alırsa hükümetin ayakta kalmasının daha da güçleşeceği vurgulanıyor.

Emilia-Romagna geleneksel olarak solun kalesi olarak görülse de bu seçimlerde Lig liderliğindeki sağ partilerin önemli başarı elde etmesi, hatta bölge yönetimini kazanması ihtimali düşük değil.

Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti ise koalisyon ortağı 5 Yıldız'ın siyasi lideri Luigi Di Maio'nun istifa kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu istifanın "hükümet üzerinde etkisi olmayacağını" söyledi.

Hiçbir partiye bağlı olmasa da 5 Yıldız Hareketi'ne yakın olan Başbakan Giuseppe Conte de "hükümetin yoluna devam edeceği" mesajı verdi.

5 Yıldız'ın eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig lideri Matteo Salvini ise, Di Maio için Demokratik Parti ile iş birliğinin "ölümcül bir kucaklaşma" olduğunu söyledi.

Salvini, "PD ile ölümcül kucaklaşma, değişim isteyen milyonlarca İtalyan için bir ihanet niteliğindeydi. Emilia Romagna'da da, Calabria'da da çok sayıda eski 5 Yıldız seçmeni Lig'e oy verecek" dedi.

Salvini, bir an önce erken genel seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Di Maio genel seçim öncesinde, karşıtları tarafından hem genç yaşı hem de üniversite mezunu olmaması ve 26 yaşında parlamentoya girene kadar hiçbir düzenli işte çalışmamış olması nedeniyle "yetersiz" olmakla eleştiriliyordu.