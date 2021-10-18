İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun

Ülkede ilk turu 3-4 Ekim’de yapılan kısmi yerel seçimlerde, hiçbir aday yüzde 50 üzerinde oy alamadığı için belediye başkanları belli olmayan 65 yerleşim yerinde dün ve bugün yapılan ikinci tur akşam saatlerinde sonuçlandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratik Partinin (PD) liderlik ettiği merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino’yu kazandı.
Buna göre, Roma'da yüzde 60 oy alan merkez solun adayı, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Roberto Gualtieri, yüzde 40 oy alan merkez sağın adayı Enrico Michetti’yi geçerek Roma’nın yeni belediye başkanı oldu.
Ülkenin bir diğer büyük kenti Torino’da da merkez solun adayı Stefano Lo Russo yüzde 59'luk oy oranıyla seçimi kazanarak, Torino'nun yeni belediye başkanı seçildi.
Merkez sağ ittifakın seçim kazandığı tek büyük şehir ise Trieste oldu. Merkez sağın adayı Roberto Dipiazza yüzde 51’lik oy oranıyla seçimi kazanarak, koltuğunu korudu. Dipiazza, 4. kez bu göreve seçildi.
Bugünkü ikinci tur seçimlerde Roma ve Torino'yu kazanan merkez sol ittifak, kısmi yerel seçimlerin ilk turunda da Milano, Napoli ve Bolonya kentlerini kazanmıştı.
SAĞ İTTİFAK YENİLGİYİ KABUL ETTİ
PD lideri Enrico Letta, seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, bunun kendileri için önemli ve büyük bir zafer olduğunu belirterek, şu an için erken seçim taleplerinin olmadığını, Mario Draghi liderliğindeki hükümetin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Roma Belediye Başkanlığını kazanan Roberto Gualtieri, sonuçların belli olmasıyla yaptığı açıklamada, herkesin başkanı olacağı sözünü verirken, Roma’yı yeniden başlatıp, geliştirmek için çalışacağını vurguladı.
Sağ ittifak partilerinden aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de seçim sonuçlarının belli olmasıyla yaptığı açıklamada, "Merkez sağ ittifak, bu seçimlerden yengiyle çıktı ama bu bir yıkım değil. Trieste'de kazandık ama diğer büyük kentlerde solu yenmeyi başaramadık. Merkez sağ, bu sonuçlar üzerine çalışmalı." dedi.
Bu arada, İtalyan basınında çıkan haber ve yorumlarda da merkez solun net bir zafer elde ettiği ve merkez sağın da kaybettiği belirtildi.
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