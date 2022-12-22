Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer

İtalya'da ırkçılık: Ragbi oyuncusuna gönderilen Noel paketinden çürük muz çıktı

İtalya'nın Benetton Treviso takımında forma giyen ragbi sporcusu Cherif Traore'ye Noel Bayramı'nda çürük muz hediye edilmesi infial yarattı

Giriş: 22.12.2022 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya'da ırkçılık: Ragbi oyuncusuna gönderilen Noel paketinden çürük muz çıktı
AA

İtalya'da Benetton Treviso ragbi takımında forma giyen Gine doğumlu İtalyan oyuncu Cherif Traore, kulüp içinde Noel Bayramı dolayısıyla anonim şekilde yapılan hediyeleşme sırasında aldığı paketten çürük muz çıktığını bildirdi.

28 yaşındaki oyuncunun bu durumu Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan olay, ülkede gündem oldu.

Traore, sosyal medyadaki paylaşımında, her yıl Noel zamanı kulüpte gelenek olduğu üzere takımdaki oyuncuların, teknik heyetin ve çalışanların birbirleriyle "gizli Noel Baba" olarak anonim şekilde hediyeleştiklerini belirterek, "Dün benim sıram geldiğinde paketimde bir muz buldum. Bir poşetin içinde çürük bir muz. Bu hareketin saldırgan ve ırkçı olmasının ötesinde beni daha çok yaralayan şey, takım arkadaşlarımın buna gülmesi oldu. Sanki her şey normalmiş gibi." ifadelerini kullandı.

Bu tür ırkçı yaklaşımlar karşısında genelde cesur olmaya çalıştığını ancak bu sefer uyuyamadığını ve bunu paylaşmak istediğini kaydeden Traore, "Çoğu yabancı bazı takım arkadaşlarım bana destek oldu. İtalya dışında böyle bir hareket, ciddi şekilde kınanır. Ben de bu sefer sözlerimi söylemek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Traore, gelecekte başka insanların kendisinin yaşadığı duruma düşmemesi için bu hadiseyi tüm açıklığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirterek, kendisine paketi çürük muzla gönderenin de ders almasını ümit ettiğini bildirdi.

KULÜP, IRKÇILIĞI KINADI VE ÖZÜR DİLEDİ

Benetton Treviso takımından yapılan açıklamada, her türlü ırkçılık ve ayrımcılık sert şekilde kınanarak, sporcudan özür dilendi.

Açıklamada sporla herhangi bir ilgisi bulunmayan bu olaylar karşısında Benetton Treviso'nun yerinin her zaman insanlara, kültürlerine, etnik kökenlerine, inançlarına ve onurlarına saygıdan yana olduğu vurgulandı.

Traore'nin, daha sonra kulüp ve takım arkadaşlarından gelen özürleri, "Noel bağışlamadır" diyerek kabul ettiği belirtildi.

İtalyan basını, başına gelen bu hadise sebebiyle Traore'nin ırkçılığın son mağduru olduğunu yazdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bağışıklığı güçlendiren besinler
Bağışıklığı güçlendiren besinler
23 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri!
23 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri!
Kedi villaları kışa hazır
Kedi villaları kışa hazır
İki çocuğunu öldüren anne kendini savundu
İki çocuğunu öldüren anne kendini savundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.