İtalya'da iktidar ortağının liderinde de yeni tip koronavirüs çıktı

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkede iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle hem ölü hem vaka sayısı artmaya devam ederken, virüs son olarak İtalyan siyasetinin önemli bir ismine de sıçradı.
Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı olan Demokratik Parti'nin lideri ve aynı zamanda başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesel Yönetiminin Başkanı Zingaretti, Facebook'tan paylaştığı video ile Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Zingaretti, parti içindeki görevlerini genel sekreter yardımcısına devrettiğini belirterek, "Ben de herkes için belirlenen protokoller neyse onlara uyacağım. İyiyim ancak ilerleyen günlerde evde kalmak durumundayım. Ailem de gerekli testlerden geçiyor. Paniğe gerek yok. Mücadeleye devam. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle." diye konuştu.
Hükümette aktif bir görevi olmayan 54 yaşındaki Zingaretti, bir yıldır Demokratik Parti'nin liderliğini yürütüyor.
Zingaretti'nin bölgesel yönetim başkanlığını yaptığı Lazio'daki mevcut vaka sayısı en son dün 50 olarak açıklanmıştı.
Ülkede bugüne kadar 197 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 523 kişi iyileşmişti.
- Rusya'da vaka sayısı 14'e yükseldi
Rusya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı bir günde 10'dan 14'e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre bir gün içinde St. Petersburg'da 1, Lipetsk'de 3 Rus vatandaşında virüs tespit edildi.
Açıklamada, virüs tespit edilenlerin son iki hafta içerisinde İtalya’ya seyahat ettikleri kaydedildi.
Vaka sayısı dün 10 olarak açıklanmıştı.
- Hindistan vaka sayısı 34'e çıktı
Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 34'e yükseldi.
Hint basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Ladakh bölgesinde daha önce İran'ı ziyaret eden iki kişide ve Tamil Nadu eyaletinde daha önce Umman'ı ziyaret eden bir kişide Kovid-19'a rastlandı.
Son vakalarla ülkede 31 olan Kovid-19 vaka sayısı, 34'e yükseldi.
Öte yandan, Cammu Keşmir'in Srinagar, Baramulla, Bandipora ve Budgam bölgelerinde tedbir amaçlı 31 Mart'a kadar ilkokullarda eğitime ara verildi.
,Ali Cura,Muhammet Nazım Taşcı
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