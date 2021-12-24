İtalya'da salgına yönelik önlemler sıkılaştırıldı

Çizme'de son haftalardaki hızlı vaka artışları sebebiyle Başbakan Mario Draghi başkanlığında akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, uzmanların önerileri doğrultusunda alınacak yeni tedbirleri değerlendirdi.
İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun, salgında yayılmayı önlemek ve sosyal, ekonomik faaliyetlerin güvenli şekilde devam ettirilmesini sağlamak üzere salgın tedbirlerini sıkılaştıran yeni bir kanun hükmünde kararname kabul ettiği bildirildi.
Buna göre, açık alanlarda dahil olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği protesto mitingi, her türlü kutlama etkinliği, dans salonları ve diskoteklerin faaliyetleri 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu.
Açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, pek çok sosyal faaliyet ve metro, otobüs gibi şehir içi toplu taşımada "Ffp2" model maske kullanımı şart koşuldu.
Tiyatro, sinema, konser, canlı müzik olan mekanlar, toplu etkinlikler ve spor müsabakalarında "Ffp2" maskesi kullanımı zorunlu hale getirildi.
AA'nın haberine göre; kararname doğrultusunda ayrıca, tiyatro, sinema, spor etkinlikleri ve kapalı alanlarda her türlü yemek ve içecek tüketimi de yasaklandı.
AŞI SERTİFİKASININ GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AYA İNDİRİLİYOR
Ülkede yaz aylarında çıkarılan aşı yaptıranların veya kısa süre önce Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" belgesinin geçerlilik süresi bu kararnameyle 1 Şubat 2022'den itibaren 9 aydan 6 aya indirildi.
Süper Yeşil Geçiş sertifikasının kapsama alanı da genişletilerek, müzeler, sergiler, spor salonları, kafe-barlar, tema ve eğlence parkları, sosyal merkezler, bahis ve oyun salonları ile yemek salonları gibi yerlere girişlerde şart koşuldu.
Hükümet, bu kararnameyle ülkeye girişlerde sınır kontrollerini de sıkılaştıracak. Havalimanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik güçlerine rastgele olmak üzere antijen veya moleküler test yapma yetkisi de verildi. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler 10 günlük karantinaya alınacak.
Ülkede son 24 saatte tespit edilen 44 bin 595 vaka, salgının başladığı Şubat 2020'den beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu. Salgının başından bu yana İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 136 bin 245'e yükselmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!