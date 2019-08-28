İtalya'da hükümet krizi: Trump'ın Conte'ye destek tweet'i tartışma yarattı

İtalya'da hükümet krizi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a yazdığı bir mesaj tartışma yarattı. Trump'ın, istifa eden Başbakan Giuseppe Conte'ye destek mesajı, İtalya'da "dış müdahale" yorumlarına neden oldu.

Trump tweet'inde "İtalya Cumhuriyeti'nin büyük saygı duyulan Başbakanı Giuseppe Conte için durum iyi görünmeye başlıyor. (Conte) İtalya'yı G-7'de güçlü biçimde temsil etti. Ülkesini çok seviyor & ABD ile iyi çalışıyor. Başbakan olarak kalması umulan çok yetenekli bir adam!"

Hükümet krizine çözüm arandığı sırada gelen bu tweet, İtalyan gazeteci ve analistler tarafından "Conte'ye ABD'den destek" ve "uluslararası baskının göstergesi" olarak yorumlandı.

5 Yıldız Hareketi hakkında yazdığı kitaplarla tanınan gazeteci Jacopo Iacoboni, "5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti arasındaki görüşmelerde ağır bir aksaklık yaşanırken" gelen bu tweet', "gerçekten tuhaf" diye yorumladı. Iacoboni bunu bir "dış müdahale" olarak değerlendirdi.

Koalisyon görüşmelerini yakından takip eden La7 televizyonunun yorumcuları da Trump'ın bu mesajının "uluslararası baskı" olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti.

Bazı analistler de Trump'ın tweet'inin, aslında hükümet formülünün bulunduğunu ancak henüz kamuoyuna açıklanmadığını gösteriyor olabileceğini belirtti.

İtalya'daki siyasi kriz uluslararası basında "dünyanın en çılgın krizi" olarak da anılmaya başlandı.

https://twitter.com/martinapennisi/status/1166359224840069124?s=20

Trump attığı ilk tweet'te Giuseppe Conte'nin adını Giuseppi olarak yazmasının ardından tweet'i silerek bir daha attı.

Neden siyasi kriz yaşanıyor?

14 aydır iktidarda olan 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonu, Lig lideri Matteo Salvini'nin 8 Ağustos'taki çıkışıyla dağılma aşamasına gelmişti. Salvini'nin erken seçim çağrısı ve Başbakan Giuseppe Conte hakkında güvensizlik önergesi vermesi üzerine Conte 20 Ağustos'ta istifa etti.

Salvini hemen erken seçimlere gidilmesini istese de 5 Yıldız Hareketi ve muhalefetteki Demokratik Parti, Salvini'nin zaferiyle sonuçlanması beklenen bir erken seçim yerine mevcut parlamentoda yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Sergio Matterella'nın kararıyla 22-23 Ağustos tarihlerinde yapılan ilk tur istişareler ise sonuçsuz kaldı.

Mattarella bugün ve yarın ikinci tur istişarelerde bulunulması talimatı verdi. İstişarelerin nasıl sonuçlanacağı halen belirsizliğini koruyor.

5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti arasında koalisyon görüşmeleri devam ederken, özellikle 5 Yıldız tarafından gelen talep ve restler nedeniyle bu görüşmeler ağır aksak ve öngörülmesi zor biçimde ilerliyor.

İlk olarak yeni bir koalisyon için, parlamenter sayısının azaltılması reformu da dahil bir dizi şart koşan 5 Yıldız, ardından da Giuseppe Conte'nin başbakanlık görevini sürdürmesinde ısrar etmeye başladı.

Zaten "eski düşmanıyla" koalisyon görüşmelerine başladığı için parti içinde eleştiriler alan Demokratik Parti yönetimi ise, Conte'nin başbakan olarak kalması durumunda bir önceki hükümetin devam ettiği izlenimi doğacağı gerekçesiyle bu formüle mesafeli yaklaşıyor. Merkez-soldaki Demokratik Parti'nin, milliyetçi-popülist Lig-5 Yıldız Hareketi koalisyonunun devamı olarak görülecek bir hükümete dahil olmaktan çekindiği belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre 5 Yıldız Hareketinin siyasi lideri Luigi Di Maio'nun Conte'nin başbakan olmasında ısrar etmesi nedeniyle iki parti arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi. İki parti arasında bu sabah yapılması planlanan bir toplantı anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanı'nın partilere anlaşmaları için tanıdığı süre yarın akşam dolacak. Bu süre içinde bir hükümet formülü bulunamazsa erken seçimlere gidilmesi bekleniyor.

Bazı yorumcular, 5 Yıldız Hareketi'nin üst üste talepler sıralayarak ve restler çekerek Demokratik Parti ile görüşmeleri baltalayıp tekrar Lig ile koalisyona gitme kapısını aralamayı amaçladığını da iddia ediyor.