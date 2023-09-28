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        Haberler Dünya İtalya'da hükümet, göçmenlere yönelik yasal düzenlemeleri sıkılaştırmaya devam ediyor

        İtalya'da hükümet, göçmenlere yönelik yasal düzenlemeleri sıkılaştırmaya devam ediyor

        İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, ülkeye herhangi bir refakatçisi olmadan gelen çocuk düzensiz göçmenlerin yaşları hakkında kamu görevlilerine yalan söylemeleri halinde sınır dışı edilmelerini öngören bir kararname kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 01:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 01:30
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        İtalya, göçmenlere yönelik yasaları sıkılaştırıyor
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        Son haftalarda düzensiz göçmen gelişlerinin arttığı İtalya'da, göç karşıtı tezleriyle bir yıl önce iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçe yönelik "caydırıcı" bazı kararlar almaya devam ediyor.

        Meloni başkanlığında çarşamba akşamı toplanan bakanlar kurulu yeni bir göç ve güvenlik kararnamesi kabul etti. Bu son kanun hükmünde kararname, ülkeye herhangi bir refakatçisi olmadan gelen çocuk düzensiz göçmenlerin yaşları hakkında kamu görevlilerine yalan söylemesi ve bunun tespiti halinde sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

        Yine bu kararnameye göre, İtalya'da uzun süredir yasal olarak ikamet eden göçmenler de kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturmaları durumunda, haklarında sınır dışı edilme prosedürleri daha etkin şekilde uygulanacak.

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        Aynı kararnamede, "Güvenli Yollar Operasyonu" çerçevesinde düzensiz göçmenlerin sıkça bulunduğu ve bazı suç olaylarının arttığı büyük tren garlarında devriye görevi için ek 400 askerin daha görevlendirileceği kaydedildi.

        Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği bu son kararname ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başbakan Meloni, "Tehlikeli düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandıralım, tüm kadınlara tam koruma sağlayalım ve çocuklar için de bunu yapalım. Ancak bu yeni kurallarla kişinin artık gerçek yaşı hakkında yalan söylemesi mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Basında çıkan bazı haberlerde, hükümetin bu son düzenlemesinin amacının, "Sahte çocuk" fenomeni olarak da bilinen; bazı düzensiz göçmenlerin yaşını küçük göstererek, küçüklerin yararlandığı haklardan fayda sağlamaya çalışmasının önüne geçmek olduğu belirtildi.

        Kararnamenin, göçmenlerin yaşının tespit edilebilmesi için güvenlik güçlerine daha geniş yetkiler tanıdığı da kaydedildi.

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        Söz konusu kanun hükmünde kararnamenin, hemen yürürlüğe gireceği ancak yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadından iki ay içinde onay alması gerektiği bildirildi.

        Meloni hükümeti, daha önce de 22 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan genelgeyle, sığınma talebinde bulunanlardan, haklarındaki süreç sonuçlanıncaya kadar gözaltında kalmamak için 4 bin 938 avroluk mali teminat istenmesi kararı almıştı.

        Hükümet, 18 Eylül'de de kabul ettiği bir başka göç kararnamesinde, "caydırıcı" olması maksadıyla sığınma hakkı alamayan yabancıların geri gönderme merkezlerindeki kalış süresini 18 aya kadar uzatmıştı.

        İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-27 Eylül döneminde tekneyle gelenlerin toplam sayısı 133 bin 131 olurken, 2022'de aynı dönem için bu sayı 70 bin 320 olarak kayıtlara geçmişti.

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