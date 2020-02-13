İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
19 Ocak'ta oynanan Bologna-Hellas Verona maçı için Bologna'da bulunan Verona taraftarları arasında bir grup, maç öncesi yapılan kontrollerde güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.
Maçın oynandığı Bologna Renato Dall'Ara Stadyumu'na girmek isteyen Verona fanatikleri, "Hitler"li bereleri nedeniyle durduruldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı.
"Terör ve organize suçlar" gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos tarafından el koyulan berelerde, Nazi lideri Adolf Hitler'in stilize edilmiş bir çizimi yer alıyordu.
Berelerin üzerine dikilmiş logo benzeri yamalarda, beyaz zemin üzerine Hitler'in alameti farikası saç ve bıyığı yer alıyor ve altında da "Verona" yazıyor. Hitler'in bıyığının da Verona'nın simgelerinden merdiven biçiminde çizildiği görülüyor.
İtalyan basınındaki haberlere göre 19 Ocak'taki maç öncesi ele geçirilen berelerle ilgili olarak Bologna Emniyet Müdürlüğü, sekiz kişiyi iki yıl boyunca stadyumlardan men etme kararı aldı.
22-50 yaşları arasındaki yedisi erkek, biri kadın sekiz Verona taraftarı hakkında ayrıca, Nazizm ve faşizm sembollerini yasaklayan yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
Hellas Verona takımının taraftar grubu, geçen Kasım ayında da Brescia oyuncusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlar ve grubun lideri Luca Castellini'nin ırkçı sözleriyle gündeme gelmişti.
Tepkiler üzerinde Hellas Verona yönetimi, taraftar tribün lideri Luca Castellini'nin Verona Bentegodi Stadyumu'na girmesini 11 yıl yasaklamıştı.
Castellini hakkında polis tarafından inceleme de başlatılmış ve geçen ay Castellini'ye beş yıl boyunca İtalya ve Avrupa'da futbol maçlarının oynandığı stadyumlara giriş yasağı da getirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!