İtalya'da günlük vaka sayısı 13 ayın zirvesinde

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 851 bin 865 testte 30 bin 798 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede, 34 bin 767 vakanın kaydedildiği 21 Kasım 2020'den bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı.
Salgının başladığı şubat 2020'den beri vaka sayısı 5 milyon 436 bin 143'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 384 bin 144'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1012'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 153 artarak 135 bin 931'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 16 bin 189 artışla 4 milyon 916 bin 68 oldu.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 106 milyon 307 bin 25 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 118 bin 32 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,3'ü buldu.
Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada bugün itibarıyla 15 milyon 372 bin 514 hatırlatıcı doz uygulandı.
Bu arada, Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetinin, vaka ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki artış sebebiyle ülke genelinde salgına yönelik tedbirleri Noel ve yılbaşı tatili döneminde genişletmeyi planladığı basına yansıdı. Hükümetin, 23 Aralık’ta yeni tedbirleri belirleyerek kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.
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