İtalya'da Giorgia Meloni dönemi başladı

45 yaşındaki Meloni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda yemin ederek ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.
İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ülkenin 'ilk kadın' başbakanı olmasının yanı sıra, faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen 'ilk aşırı sağcı' başbakan oldu.
İTALYA'DA AŞIRI SAĞIN DÖNÜŞÜ
İtalya'da yapılan genel seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazanmıştı.
50,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 63,9 olmuş, bu da "İtalya'daki genel seçimler tarihindeki en düşük katılım oranı" olarak kayıtlara geçmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı sonuçlara göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2'lik oyla seçimlerden birinci parti çıkmıştı.
Sağ ittifak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakalamıştı.
KÜRTAJ, LGBT, İSLAM KARŞITI
Meloni, kürtajın yasaklanmamasına ısrar etmesine rağmen her zaman uyuşturucu ve kürtaj karşıtı olmasıyla biliniyor.
Meloni, açıklamalarında, Avrupa Birliği'nden, kitlesel göçü, Kuzey Afrika'dan gelen tekneleri durdurmak için bir deniz ablukası istiyor, kürtaj ve "LGBT'ye" karşı sert ve mücadeleci tavır gösteriyor.
TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DE KARŞI
45 yaşındaki Meloni, Twitter hesabında İslam karşıtı mesajlarıyla da öne çıkıyor. Meloni, "Biz (muhafazakarlar) kimliklerimizle, neyi temsil ettiğimizle gurur duyuyoruz. Temsil ettiğimiz her şeyin saldırı altında olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bireysel özgürlüğümüz saldırı altında, haklarımız saldırı altında, milletlerimizin egemenliği saldırı altında. Ailelerimizin refahı saldırı altında, çocuklarımızın eğitimi saldırı altında." ifadelerini kullanıyor.
Meloni, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine de karşı duruşunu gizlemiyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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