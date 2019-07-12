İtalya'da 'fiziksel kusurları olmayan adaylar' arayan dünyanın faal en eski opera evine tepki

12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın önemli opera evlerinden Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu, bir iş ilanında "fiziksel kusurları olmayan" adaylar aradığını yazınca tepkiyle karşılaştı.
Dünyanın halen faal en eski opera evi olarak bilinen San Carlo Tiyatrosu, "basın sorumlusu" ilanında kullandığı ifadeler yüzünden basından, sosyal medyadan ve sendikalardan eleştiri aldı.
İlanda uygun adayların nitelikleri sıralanırken, 18 yaşını doldurmuş olmaları, İtalya ve AB vatandaşı değillerse çalışma iznine sahip olmaları gerektiği belirtildikten sonra görevlerini yerine getirebilmeleri için "fiziksel olarak formda olmaları ve defo ya da kusurlara sahip olmamaları" gerektiği de ekleniyor.
Sosyal medyada ve basında yayılan ilan eleştirilere neden olurken, sendikalardan da sert tepki çekti.
Napoli'nin içinde yer aldığı Campania Bölgesi Üniter Gazeteciler Sendikası, ilanın anayasayı ihlal ettiğini belirtti ve geri çekilmesini istedi.
Sendika Genel Sekreteri Claudio Silvestri, ilanda birçok hata ve ayrımcılık örneği bulunduğunu söyledi.
Silvestri, "En vahimi ve en inanılmaz ayrımcılık örneği ise San Carlo'nun başvuruları "fiziksel olarak formda olan, ofiste ve dışında öngörülen görevlerin tam ve koşulsuz olarak yerine getirilmesinin önüne geçebilecek defo ya da kusurlara sahip olmayan adaylarla" sınırlı tutması. "Defo ya da kusurlara sahip olmayan" mı? Nedir bu, bir tür ırk ıslahı mı? San Carlo'da Aryan ırkından ya da Roberto Bolle'ye benzeyen bir basın görevlisi mi arıyorlar?" diye tepki gösterdi.
Tepkiler üzerine San Carlo Tiyatrosu'nda görevli bakanlık denetmeni Rosanna Purchia, eleştirilere neden olan ifadelerin inceleneceğini ve "hata varsa özür dileyip düzeltme yapılacağını" söyledi.
Purchia, "Anayasal hakları ve fırsat eşitliği ilkesini ihlal etmişsek hatamızı kabul edip geri adım atarız" dedi.
Öte yandan İtalyan basını, bu ilanın San Carlo'nun ilk "gafı" olmadığını hatırlattı.
2015'te de yine basın ofisi için verilen bir iş ilanında adayların "doğuştan gelen bir nezaketle donatılmış olması" isteniyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!