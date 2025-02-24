İtalya'da Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışı meydana geldi
Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışının meydana geldiği bildirildi.
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda yeniden lav akışının meydana geldiği bildirildi.
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Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında 8 Şubat'ta oluşan çatlaktan başlayan lav akışı, dün akşam saatlerinde yeniden yaşandı.
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Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) basınla paylaştığı bilgilerde de yanardağdaki lav akıntısının yanı sıra zayıf şekilde kül püskürtme faaliyetinin de olduğu belirtildi.
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Basında çıkan diğer haberlerde, Etna'daki volkanik aktivite dolayısıyla şu ana kadar hava ulaşımının olumsuz etkilenmediği, yanardağ yakınındaki Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı’nın da hava trafiğine açık olduğu aktarıldı.
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Yanardağda 8 Şubat'tan bu yana lav akıntısı, kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.
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Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.
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