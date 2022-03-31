İtalya'da enflasyon 31 yılın zirvesinde

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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.

İtalya'da enflasyon oranının Almanya ve İspanya ile karşılaştığında düşük olması dikkati çekti. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, martta yıllık bazda yüzde 7,6'ya yükselirken, İspanya'da yüzde 10'a yaklaştı.

İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar avrodan fazla harcadı.

Muhabir : Barış Seçkin

Yayınlayan : Harun Bahçivan