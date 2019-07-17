17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde İtalyan polisi Torino'da aşırı sağcı Neo Nazi gruplara bir operasyon düzenlemiş, operasyonda çok sayıda otomatik silahın yanı sıra bir de havadan havaya füze ele geçirilmişti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, operasyonun kendisine yönelik suikast planı yapan Ukraynalı bir gruba yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Kendisi de aşırı sağ Lig Partisi'nin lideri olan Salvini, "Bu bana her gün gelen birkaç ölüm tehdidinden biriydi. Bu tehdidin bazı çılgın adamların cephaneliğinin ortaya çıkarılmasına yardım etmesinden dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.
İtalyan polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, silahların ve Fransız yapımı füzenin Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşan neo Nazi bir gruba düzenlenen operasyonda ele geçirildiği belirtilmişti. Polis daha sonra açıklamayı düzelterek, grubun Ukrayna'da savaştığını onayladı ancak hangi tarafta olduğuna dair bilgi vermeyi reddetti.
Polis operasyonunda gözaltına alınan üç kişiden birinin daha önce sınır güvenliği müfettişi olarak da görev yapan Fabio Del Bergiolo olduğu ifade edildi. İtalyan basını aşırı sağcı grubun ele geçirilen havadan havaya füzeyi satmaya çalıştığını öne sürdü.
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