İtalyan senatöre Covid sertifikası cezası!

Bütün çalışanlara Covid sertifikası zorunluluğu getirilen İtalya'da, Senato'ya bu sertifikası olmadan giren bir senatöre 10 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Hükümetin Covid tedbirlerine karşı çıkan ve aşı yaptırmadığını açıklayan Senatör Bianca Laura Granato, bugün bir komisyon toplantısı için Senato binasına girmek istedi. Granato'nun girişte Covid sertifikasını göstermeyi reddetmesi üzerine kapı görevlileri yetkililere ihbarda bulundu.

Granato'nun Covid sertifikası olmadan girdiği komisyon toplantısı ihbar üzerine durduruldu. Durumu görüşen Senato Başkanlık Konseyi, Granato'nun 10 gün boyunca Senato binalarına girişini yasakladı.

Parlamentoya popülist 5 Yıldız Hareketi'nden seçilen Senatör Granato daha sonra partiden ayrılarak karma gruptaki Alternatif Var (Ac) partisine geçmişti.

Granato, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Covid aşısı yaptırmadığını ve Senato'ya girmek için "yeşil pasaport" göstermeyeceğini söylemişti.

İtalya'da yeşil pasaport olarak anılan Covid sertifikaları, aşı yaptıranlara, Covid 19 geçirip iyileşenlere ya da test sonucu negatif çıkanlara veriliyor.

Bu belgeler, restoranların kapalı alanları, sinemalar, müzeler, stadyumlar gibi birçok mekan ve etkinlik için zorunlu. Hükümet ilk aşamada Covid sertifikası zorunluluğunu sağlık ve eğitim sektöründe çalışanlara uygulamış, ardından da 15 Ekim'den itibaren bu zorunluluk tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Trieste'de liman işçilerinin protestosu

Trieste'de liman işçilerinin eylemine polis tazyikli suyla müdahale etti

Yeşil pasaportu olmayan çalışanlar maaşsız işten uzaklaştırma ve 1500 euro'ya kadar para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya. Hükümetin bu kararına karşı çıkanlar birçok kentte günlerdir protestolar düzenliyor.

Yeşil pasaport zorunluluğuna karşı en büyük gösterilerden biri geçen Cuma gününden bu yana, İtalya'nın en büyük limanlarından olan Trieste'de sürüyor. Trieste'de liman işçilerinin dünkü eyleminde polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Geçen Cuma tüm çalışanlar için uygulanmaya başlanan Covid sertifikası zorunluluğu ve bu uygulamaya karşı yapılan protestolar henüz ciddi bir aksaklığa yol açmasa da tepkilerin dinmemesi halinde bazı sektörlerde işgücü sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.

Covid sertifikası zorunluluğunu en yaygın şekilde uygulayan ülkelerden biri olan İtalya'da halkın büyük kısmının bu karara destek verdiği de belirtiliyor. Demopolis araştırma şirketinin geçen hafta yayımlanan anketine göre İtalyanların yüzde 68'i, çalışanlara Covid sertifikası zorunluluğu getirilmesini destekliyor.