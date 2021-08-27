İtalya'da bir parka Mussolini'nin kardeşinin adının verilmesini isteyen siyasetçi tepkiler üzerine istifa etti
İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisinden Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Claudio Durigon, bir parka faşist diktatör Benito Mussolini'nin kardeşinin adının verilmesini önerdi. Durigon, tepkiler üzerine istifa etti.
İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisinden Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Claudio Durigon, bir parka faşist diktatör Benito Mussolini'nin kardeşinin adının verilmesini önerdi. Durigon, tepkiler üzerine istifa etti.
Durigon, faşist yönetim tarafından kurulan Latina kentindeki bir parka eskiden olduğu gibi yeniden "Arnaldo Mussolini Parkı" adı verilmesi çağrısı yaptı. Kendisi de Latinalı olan Durigon, 4 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmada "Bazıları bu parkın ismini değiştirerek Latina'nın tarihini silmek istedi. Parkımız her zaman olduğu gibi tekrar Mussolini Parkı olmalıdır" dedi.
"Arnaldo Mussolini Parkı"nın ismi 2017'de değiştirilmişti. Parka, 1992'de mafya tarafından öldürülen yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun ismi verilmişti.
Benito Mussolini'nin kardeşi olan Arnaldo Mussolini, rejimin propaganda aygıtlarından Popolo d'Italia (İtalya halkı) gazetesinin yöneticiliğini yapıyordu.
Geniş katılımlı koalisyon hükümetinde yer alan Lig Partisi'nden bir müsteşarın bu çıkışı, hem faşizm hem de mafya ile ilgili verdiği mesaj nedeniyle tepkilere neden oldu.
Koalisyon hükümetinin diğer ortaklarından, merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta, "Faşizmi savunmak Durigon'un pozisyonuyla ve hükümetteki rolüyle bağdaşamaz" diyerek istifa çağrısı yaptı. Letta, Durigon'un sözlerinin "tek taşla faşizm karşıtlığını ve Falcone ile Borsellino gibi iki kahramanın anısını yaraladığını" belirtti.
Koalisyondaki bir diğer parti 5 Yıldız Hareketi'nden de benzer çağrılar geldi. 5 Yıldız Hareketi'nin liderliğini üstlenen eski Başbakan Giuseppe Conte, mafyayla mücadeleyle geçen yılları silmek ve faşist rejimin anısını canlandırmak istemeyi "çarpıklık" diye niteledi.
Faşizme karşı direnen partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) Başkanı Gianfranco Pagliarulo da, günlerdir süren polemiklerin ardından geçen hafta Başbakan Mario Draghi'ye devreye girmesi çağrısı yaptı. Pagliarulo, Durgion'un çok geniş bir kitlede öfke yarattığını ve kurumlara olan güveni yaraladığını vurguladı, müsteşarın görevden alınması gerektiğini söyledi.
İmza kampanyalarına on binlerce kişi katıldı
İnternette başlatılan çeşitli imza kampanyalarında da on binlerce kişi, Başbakan'dan Draghi'den, Durigon'u hükümetten uzaklaştırmasını istedi.
Durigon'un partisi Lig'in lideri Matteo Salvini ise ilk aşamada Durigon'u savundu. Salvini, "Durigon çok başarılı bir müsteşar. Faşizm de komünizm de tarih tarafından yenilgiye uğratıldı. Lig içinde de herhangi bir başka yerde de hiçbir rejime özlem duyulması söz konusu değil. Özgür bir ülkede yaşıyoruz ve özgür bir ülkede yaşamaya devam etmek istiyoruz" dedi. Ancak tepkilerin haftalardır dinmemesi üzerine Durigon dün bakanlık müsteşarlığından istifasını açıkladı.
'Faşist değilim ve asla olmadım, mafya kurbanlarından özür diliyorum'
İtalyan basını, hükümet ortaklarından gelen tepkiler üzerine Salvini'nin de Durigon'u savunmayı bıraktığını ve istifa kararının iki ismin görüşmesi sonrası alındığını yazdı.
Durigon istifa mektubunda, "Bana, kendimi hiçbir şekilde ait hissetmediğim bir 'faşist' kimlik atfedildiği için üzgünüm. Faşist değilim ve asla olmadım" dedi. Durigon, "Sözlerimin yaralamış olabileceği mafya kurbanlarından (ya da kurbanların ailelerinden) özür diliyorum" dedi ve polemiklere son vermek için istifa kararı aldığını söyledi.
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İtalya'da bir parka Mussolini'nin kardeşinin adının verilmesini isteyen siyasetçi tepkiler üzerine istifa etti/italya-da-bir-parka-mussolini-nin-kardesinin-adinin-verilmesini-isteyen-siyasetci-tepkiler-uzerine-i-3174830
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