İtalya'da bıçaklı saldırı: Ünlü futbolcu ağır yaralı

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İtalya'nın kuzey bölgesinde bulunan Milano kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

5 kişinin bıçaklandığı olayda, yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti.

Polis şüpheli gördüğü 46 yaşındaki bir İtalyanı gözaltına aldı.

ANSA haber ajansına göre, yaralılardan hayatını kaybeden kişi, süpermarketin bir çalışanı. LaPresse Haber Ajansı, yaralılar arasında Arsenal'den Serie A kulübü Monza'ya kiralık verilen İspanyol futbolcu Pablo Mari'nin de yer aldığını bildirdi.

Mari'nin ve diğer 2 yaralının durumunun "ciddi" olduğu belirtildi.

İddiaya göre saldırı, yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti.

Saldırıların nedeni henüz bilinmiyor. İtalyan yetkililer terörü düşündürecek hiçbir unsur olmadığını bildirdi.