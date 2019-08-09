İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini'den erken seçim çağrısı

Matteo Salvini partisinden arkadaşı Giulia Bongiorno ile konuşurken.

İtalya'da, Başbakan Yardımcısı ve koalisyon ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, koalisyon ortakları arasındaki görüş farklılıklarının giderilemeyecek kadar büyük olduğunu söyleyerek, erken seçim çağırısında bulundu.

Salvini, koalisyonun diğer ortağı Beş Yıldız Hareketi'nin bir hızlı tren projesine yönelik planlarını boşa çıkartma girişiminin, koalisyonun artık ülkeyi yönetemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi di Maio da partisinin seçimden korkmadığını söyledi.

Salvini'nin partisi, büyük ölçüde kaçak göçe karşı sert tutumu nedeniyle, kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor.

Geçen yılki seçimlerde Bey Yıldız hareketi, Lig Partisi'nin iki katı oy almıştı, ancak anketler bu durumun tersine döndüğünü gösteriyor.