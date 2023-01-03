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Haberler Dünya

İtalya'da aktivistler Senato binasını turuncuya boyadı

İtalya'da çevre aktivistleri, Roma'nın merkezindeki Senato binasının bazı cephelerini turuncu boyayla boyadı.

Giriş: 03.01.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya'da aktivistler Senato binasını turuncuya boyadı
Aktivistler Senato binasını turuncuya boyadı
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AA

La Voce Di New York haber sitesinin haberine göre, kendilerine "Letzte Generation (Son Nesil)" adını veren aktivist grup, Senato binasını boyadıklarını ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu açıkladı.

Grup, eylemi "zaten başlamış olan eko-iklimsel çöküşe ilişkin art arda gelen endişe verici istatistik ve verilerin yanı sıra insanlık tarihinin en büyük soykırımı olan şey karşısında siyasi dünyanın ilgisizliği" nedeniyle yaptıklarını duyurdu.

Grubun üyesi olan 5 aktivistin olayla ilgili gözaltına alındığı bildirildi.

Senato sözcüsü Ignazio La Russa, saldırıyı kınayarak, "tüm kurumları rencide eden bu eylem için hiçbir mazeret, hiçbir gerekçe olmadığını ve olayın yalnızca kanuni yaptırımın soğukkanlılığı sayesinde şiddete dönüşmediğini" söyledi.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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