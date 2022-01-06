İtalya'da 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadelede 50 yaşın üzerindekilere aşı zorunluluğu getirdi.
Başbakan Mario Draghi liderliğindeki Bakanlar Kurulu, hızla yükselmeye devam eden vakaların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi yeni kararlar aldı.
Bakanlar Kurulunun dün gece oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ülkede 50 yaş üzerindekilere Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Buna göre, 50 yaşını doldurmuş olanlar için 15 Şubat’tan itibaren sadece aşı yaptıranların veya Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş Belgesi" bulundurma zorunluluğu başlayacak.
Başbakan Draghi, 50 yaş üzerindekiler için aldıkları bu kararı, "vaka artışını frenleme ve hastaneye yatma riski yüksek yaş gruplarını salgından korumaya yönelik bir müdahale" olarak gerekçelendirdi.
Hükümetin yılbaşından önce açıkladığı son verilere göre, yaklaşık 5,5 milyon kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı, bunların önemli bir kısmının 50 yaş üzerindekiler olduğu kaydedilmişti.
Öte yandan daha önce sağlık çalışanları, ordu ve emniyet mensupları için getirilen aşı yaptırma zorunluluğuna yüksek öğretim kurumlarında görev yapan personel de eklendi.
"NORMAL YEŞİL GEÇİŞ" BELGESİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Hükümet, "aşı belgesi" olarak bilinen ve aşı yaptıranların, Kovid-19 geçirenlerin veya son 48 saatte negatif sonuçlu sürüntü testi sahiplerinin alabildiği "Normal Yeşil Geçiş" sertifikasının da kapsamını genişletti. Buna göre, kamu kurumları, bankalar, kuaförler ve alışveriş merkezlerine girişlerde temel düzeydeki "yeşil geçiş" belgesi gerekecek.
Hükümet, 23 Aralık'ta ise müzeler, sergiler, spor salonları, kafe-barlar, tema ve eğlence parkları, sosyal merkezler, bahis ve oyun salonları ile yemek salonları gibi yerler için sadece aşı veya Kovid-19 geçirenlerin temin edebildiği "Süper Yeşil Geçiş" sertifikasını zorunlu hale getirmişti.
Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte tespit edilen 189 bin 109 vaka, "salgının başladığı Şubat 2020'den beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı" olmuştu.
Salgının başından bu yana İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 138 bin 276'ya yükselmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!