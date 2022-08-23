İtalya'da 40 metrelik lüks yat battı

İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi.

Süperyat ise römorkör ile limana çekilmeye çalışıldığı sırada tamamen battı. İtalya sahil güvenliği, kötü hava şartlarının süperyatın limana çekilmesini zorlaştırdığını belirtti.