19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya krizine çözüm için toplanan Berlin Konferansı'yla ilgili iyimser olduklarını söyledi.
Başbakan Conte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada, konferansa ilişkin, "Biz iyimseriz. Libya krizine barışçıl ve siyasi bir çözüm başlatmanın önemli bir olacağına inanıyoruz ki İtalya, her zaman bunun için açıklıkla ve kararlılıkla çalıştı." dedi.
"Askeri çözüm, asla kesin bir çözüm getirmeyecektir." ifadesini kullanan Conte, bugünden itibaren tüm aktörlerce bu görüşün paylaşılacağına güvendiklerini kaydetti.
Conte, "Bu konferansın, siyasi ve kurumsal organların, özellikle de Başkanlık Konseyi ve hükümetin yeniden canlandırılması için yeni bir itici güç olacağından eminiz. Böylece güçlendirilmiş ve etkin şekilde çalışan bu organlar, Libya'da kesin istikrara doğru bu geçişi yönetebilir." şeklinde konuştu.
Libya’da üzerinde uzlaşılması durumunda olası bir barış ya da gözlem gücüne ülkesinin katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Başbakan Conte, "Barışçıl istikrarın sağlanmasına yol açacak tüm bu faaliyetlerin yürütülmesine katkıda bulunmak kesinlikle önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın "Avrupa, Libya'da geç kaldı" eleştirisinin hatırlatılması üzerine Conte, Avrupa’nın geç kalmadığını ve İtalya'nın da Avrupa’nın bir parçası olarak bu süreçte her zaman var olduğunu kaydetti.
Başbakan Conte, "Biz kimseden geri adım atmasını istemiyoruz, aksine biz herkesten Libya’daki barış ve istikrar sürecine doğru adım atmasını istiyoruz." dedi.
Conte, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmede, kendisine İtalya'nın, ABD’nin bu süreçte uluslararası toplumun diğer aktörleriyle beraber başrolde yer alması gerektiğini söyleyeceğini vurguladı.
Öte yandan, Başbakan Conte ile Berlin’de temaslar gerçekleştiren İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Bakanlığın Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Di Maio, "Türkiye, bölgesel istikrara yönelik İtalya ve Avrupa Birliği için önemli bir partner ve kilit bir muhatap. Libya'daki barış sürecine dair ortak sorumluluk yinelendi." ifadelerini kullandı.
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