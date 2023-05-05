Meloni, Hafter ile düzensiz göç konusunu görüştü

AA

İtalyan ANSA ajansının, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Meloni, Hafter ile Roma'da iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İtalya'ya yönelik son dönemde artan düzensiz göçmen gelişlerine odaklanıldığı belirtildi.

Başbakan Meloni'nin, Birleşmiş Milletler'in, bu yıl sonuna dek Libya'yı başkanlık ve parlamento seçimlerine götürmeye yönelik yürüttüğü sürece desteğini teyit ettiği aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Roma'daki temasları sırasında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin yanı sıra Savunma Bakanı Guido Crosetto ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüştü.

Hafter'in, Crosetto ve Piantedosi ile görüşmesinde de ana konunun Libya üzerinden İtalya'ya yönelik düzensiz göç akınlarının olduğu, ayrıca Libya'nın istikrarının ele alındığı vurgulandı.

İtalyan basınında, Hafter'in ziyaretinin, ülkeye Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla gelen göçmenlerin sayılarının ciddi şekilde arttığı sırada gerçekleştiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre, basında daha önceden çıkan haber ve yorumlarda, düzensiz göçmen gelişlerinde, Tunus ile Libya'da Hafter'in kontrol ettiği Sirenayka bölgesinden kalkan göçmen teknelerinin sayısının arttığı ifade edilmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak-4 Mayıs 2023 tarihlerinde İtalya'ya denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 405 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 11 bin 226 idi.

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