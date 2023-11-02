İtalya Başbakanı Meloni, Rus telefon şakası kurbanı: ‘Ukrayna konusunda herkes yorgun’

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EPA

Övgü Pınar | Roma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Afrikalı bir lider rolü yapan Rus komedyenler Vovan ve Lexus'un telefon şakasına kurban düştü. Görüşmede Meloni, Ukrayna’daki savaş konusunda tüm tarafların bıkkınlık içinde olduğunu, bir çıkış yolu bulunması gerektiğini söyledi.

Telefon şakalarıyla tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov (Vovan ve Lexus) geçen Eylül ayında Meloni ile yaptıkları görüşmenin ses kaydını yayımladı.

Komedyenlerden biri, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtarak İtalya Başbakanı ile 13 dakika boyunca hassas uluslararası dosyalar üzerinde konuştu.

Özellikle Ukrayna konusunda ısrarlı sorular üzerine Meloni, ‘’Doğruyu söylemek gerekirse tüm taraflarda çok fazla yorgunluk olduğunu görüyorum. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacımız olduğunu anlayacağı ana yaklaştık’’ diyor.

Öte yandan Meloni, bu çıkış yolunun her iki taraf için de kabul edilebilir ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini de söylüyor.

Meloni, kendisinin çözüm için ‘’bazı fikirlere’’ sahip olduğunu ancak doğru zamanı beklediğini de belirtiyor.

Telefon şakasını yapan kişinin Ukrayna’daki milliyetçilere yönelik eleştirileri üzerine de Meloni, ‘’Buna katılmıyorum. Milliyetçilik Putin’in sorunu’’ diyor.

Meloni, ‘’(Ukraynalılar) yapmaları gereken şeyi yapıyor, biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz’’ diye ekliyor.

Öte yandan İtalya Başbakanı, Avrupa Birliği’ne göç konusunda, Fransa’ya da Afrika politikaları ve Nijer özelinde eleştirel ifadeler kullanıyor.

Ses kaydının yayımlanmasının ardından İtalya Başbakanlık Ofisi, görüşmenin gerçek olduğunu teyit etti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Giorgia Meloni ile Rus komedyenlerin görüşmesi 18 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde gerçekleşti.

İtalya Başbakanı’nın Rus komedyenlerin telefon şakasına takıldığı ortaya çıkınca ülkede büyük bir tartışma başladı.

Komedyenlerin başbakana erişebilmesi ve hassas dosyalar hakkında samimi şekilde sohbet edebilmesinin güvenlik açığı teşkil ettiği savunuluyor.

Başbakan Meloni'nin diplomasi danışmana istifa çağrıları da mevcut.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin lideri ve eski başbakan Giuseppe Conte, telefon şakasına ‘’küresel çapta rezillik’’ diye tepki gösterdi.

Conte, ‘’Başbakan Rus komedyenlere savaştan göçmenlere kadar güvenliğimiz ve inandırıcılığımız açısından çok hassas dosyalar üzerinde ülkemizin pozisyonunu anlattı’’ dedi.

Eski başbakanlardan, Yaşayan İtalya partisi lideri Matteo Renzi de ‘’İtalya ve Giorgia Meloni için büyük bir utanç’’ diye nitelediği vakadan, Meloni’nin ekibini sorumlu tuttu.

Başbakan’ın partisi İtalya’nın Kardeşleri ise şakaya düşse bile Meloni’nin sözlerinin ülkenin çizgisiyle tutarlı olduğunu savundu.

Partinin Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Tommaso Foti, ‘’Başbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve İtalya'nın Batı’dan, Kiev’den, uluslararası hukuka tam saygıdan yana konumu konusunda hükümetin ve ülkenin çizgisini tutarlı ve şeffaf bir şekilde yineledi’’ dedi.

Vovan ve Lexus olarak anılan Rus komedyen ikilisi geçmişte de İngiliz müzisyen Elton John’dan eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’e kadar çok sayıda isme telefon şakaları yapmıştı.

İkili, 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da telefon şakası yaptıklarını öne sürmüş ancak bu iddia Ankara tarafından doğrulanmamıştı.