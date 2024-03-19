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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduklarını belirtti

        İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduklarını belirtti

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine yönelik kara saldırısına karşı olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:02
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        İtalya, Refah'a saldırıya karşı
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        İtalyan ANSA ajansının haberine göre Meloni, Senato'daki konuşmasında, İsrail'in Refah'a saldırı planına ilişkin açıklamada bulundu.

        Meloni, "İsrail'in Refah'ta gerçekleştireceği ve bölgede bulunan siviller üzerinde daha da feci sonuçlar doğurabilecek bir kara harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz." şeklinde konuştu.

        Gazze'ye insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasına da değinen Meloni, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye gemilerle insani yardım taşınmasına da destek olduklarını ifade etti.

        Meloni ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO ülkelerine ait birliklerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğine ilişkin ifadelerine de karşı çıkarak bunun savaşı tırmandırma riski taşıdığını söyledi.

        Macron'un tepki çeken açıklamaları

        Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demiş, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

        Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

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