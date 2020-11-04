İtalya Başbakanı Conte, Kosovalı mevkidaşı Hoti ile bir araya geldi

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Hoti görüşmesi Başbakanlık Sarayı Chigi'de gerçekleşti.

Açıklamada, Conte ve Hoti'nin İtalya-Kosova ilişkileri ile Kosova’nın Avrupa’ya entegrasyon yolunu ele aldıkları belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Kosovalı mevkidaşı Meliza Haradinaj-Stublla ile görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke ilişkileri ve iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmede, Di Maio'nun, İtalya’nın Kosova’nın Avrupa perspektifine güçlü desteğini yinelediği aktarıldı.

Priştine ile Belgrad arasındaki diyalog meselesine değinen Bakan Di Maio'nun, iki başkentin yapıcı yaklaşım benimsemesi yönündeki umudunu dile getirdiği kaydedildi.