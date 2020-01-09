AA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin görüşmesinde, son yaşanan gelişmeler ışığında İran ve bulunduğu bölgedeki durum ile ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.