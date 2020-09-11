İtalya Başbakanı Conte: "Doğu Akdeniz'deki gerilim herkesin zararına"

Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’ne katılan İtalya Başbakanı Conte ve Malta Başbakanı Robert Abela düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Akdeniz havzasında karşı karşıya kaldıkları sorunları bugün geniş bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Conte, bu toplantı çerçevesindeki diyaloglarının ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Düzensiz göç konusunun bu konulardan biri olduğuna işaret eden Conte, "Geri dönüş ve göçmenlerin zorunlu olarak yeniden dağıtılması için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesine çalışmalıyız." ifadesini kullandı.
Conte, göç akışlarını yönetmeleri gerektiğini, bunun için de AB’nin erişimini, orijin ve transit ülkelere kadar genişletmenin, güçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.
Doğu Akdeniz’de son dönemde artan tansiyona da değinen İtalya Başbakanı, "Doğu Akdeniz'deki gerilimi, bunun herkesin zararına olduğu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmanın görevimiz olduğu bilinciyle ele aldık. Burada büyüyen bir endişe söz konusu ve biz de diyalog ufuklarını genişleten ve paylaşılan çözümleri belirleyen erdemli bir görüşme sarmalı başlatmak istiyoruz." diye konuştu.
Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs’tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı Almanya’nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir."
Konuşmasının sonunda AB'ye de seslenen Conte, "AB, Akdeniz'deki liderliğini teyit etmek istiyorsa, burada önümüzde duran zorluklar karşısında üst düzey bir rol oynamalı." dedi.
Diğer yandan, Malta Başbakanı Robert Abela da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri büyük endişeyle yakından takip ettiklerini söyledi.
Yunanistan ve Kıbrıs’a dayanışmasını dile getiren Abela, bölgenin ne denli kritik ve hassas bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını kaydetti.
Başbakan Abela, barış, güvenlik ve istikrara inandığını ve bunun Akdeniz'deki bütün ülkelerin çıkarına olduğunu, bu konularda ileriye gidilebilmesi için diyaloğun üstün kılınması gerektiğini ifade etti.
Abela, ülkesinin, Libya'ya en yakın AB ülkesi olduğunu, bu nedenle transit ülke olan Libya üzerinden gelen göç akışında ön cephede yer aldıklarını belirtti. Abela, bu durumun AB’de de çoğu zaman gözardı edildiğini aktardı.
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