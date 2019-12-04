İtalya Başbakanı Conte'den NATO açıklaması

04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Conte, NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek gündemi ve zirveyi değerlendirdi.
Conte, şunları söyledi:
" NATO, 70 yıldır hem askeri hem de siyasi boyut bakımından referans noktasıdır, böyle olmaya da devam edecektir. Bu diyalog masasında, Avrupa'nın başlıca devletlerinin yanı sıra Türkiye, ABD, Brexit sonrasını düşünürsek İngiltere de yer alıyor. Atlantik ittifakı, parçalanma riski taşıyan bağlamda tek diyalog platformudur."
İtalya Başbakanına, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın dün dağıttığı basın açıklamasında yer alan "İtalya, Çinli Huawei şirketinin sunduğu 5G teknolojisine, siber güvenlik nedeniyle izin vermemeli" yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, Trump ile bu konuyu görüşüp görüşmediği soruldu.
"Dün Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyon sonrası bir süre birlikte yürüdük. Bu sırada pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduk ama bu konuyu konuşmadık." yanıtını veren Conte, böylece Beyaz Saray ve Trump'ı yalanlamış oldu.
Conte, ABD'nin koyacağı vergilerin İtalyan işletmelerine zarar vermesini beklemediklerini kaydetti.
Bir gazetecinin Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında yapılan Suriye konulu mini zirvede Libya'nın konuşulduğunun belirtmesi üzerine araya giren İtalya Başbakanı Conte, "O mini zirve Suriye ile ilgiliydi. Kimse, Libya hakkında İtalya'yı dahil etmeden konuşamaz." yanıtını verdi.
CONTE, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Basın toplantısının ardından ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen Conte, çıkışta İtalyan basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ile sanayi ve uzaya yönelik iş birliği projelerini ve Libya konusunu ele aldıklarını aktardı.
Giuseppe Conte, Libya hususunda da İtalya'nın siyasi çözüme olan inancını dile getirerek, ABD'den buna yönelik destek istediğini aktardı.
Trump'ın görüşmede Çin'in 5G teknolojisine dair risklere dikkat çektiğini belirten Conte, İtalya'nın 5G başta olmak üzere gelişmiş teknolojilere dair gerekli yasal önlemleri aldığını kendisine açıkladığını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!