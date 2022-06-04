İtalya Almanya maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ciro İmmobile ve Thomas Müller gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İTALYA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Almanya maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İTALYA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 3.Grup ilk maçına sahne olacak İtalya Almanya mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.