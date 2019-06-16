16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya hükümeti, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi tarafından 12 Haziran'da Akdeniz'de kurtarılan 53 düzensiz göçmenin sadece 10'unun karaya çıkarılmasına izin verdi.
Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenler, sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden oldu.
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarmaya yönelik son dönemlerde aktif olarak çalışan Sea Watch'un kurtardığı 53 kişi, 5 gündür İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında bekletiliyor.
Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İtalya'daki aşısı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "suçlu" olarak gösterdiği Sea Watch'un üyelerini "Akdeniz'de korsanlık yapmakla" suçladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salvini, kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Güvenlik Kararnamesi gereği, Akdeniz'deki gemilerin İtalyan karasularına girişine izni İçişleri Bakanlığının verdiği hatırlatarak, 53 düzensiz göçmeni taşıyan geminin Lampedusa Limanı'na gelmesine izin vermediklerini belirtti.
İçişleri Bakanlığında imzalanan Sea Watch'a ait geminin giriş yasağıyla ilgili belgenin, Savunma ve Ulaştırma bakanlıklarına gönderildiği açıklandı.
Salvini, sadece sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında gemideki kadın, çocuk ve hasta 10 kişinin karaya çıkarılacağını bildirdi. Gemide kalacak 43 kişinin İtalya'da karaya çıkarılmayacağını ifade eden Salvini, bu kişilerden 4'ünün reşit olmadığını ve yanında hiçbir aile üyesinin bulunmadığını kaydetti.
Salvini, gemideki düzensiz göçmenler için alaycı şekilde "yılbaşına kadar kalabilirler." ifadesini kullandı.
Diğer yandan Sea Watch yetkilileri, gemideki düzensiz göçmenlerin "Asla Libya'ya geri dönmeyeceğiz." dediklerini belirterek, "güvenli bir limana gitmek istediklerini" aktardı.
Sea Watch sözcülerinden Giorgia Linardi, "Libya'da güvenli bir liman yok. Bu kişileri geriye götürürsek, İtalya'nın zaten kınandığı toplu reddetmeyi kendimiz de yapmış oluruz. Libya, uluslararası olarak güvenli bir liman olarak tanınmıyor, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Komisyonu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve bizzat geçen 25 Mayıs'ta televizyonda İçişleri Bakanı da bunu söylüyor." açıklamasında bulundu.
İtalya'da koalisyon hükümetinin kabul ettiği kararname gereği Sea Watch üyelerine 10 bin ila 50 bin avro para cezası verilmesi ve gemiye el konulması riski bulunuyor.
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