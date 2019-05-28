İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini Avrupa Komisyonu'nun, İtalya'ya artan borcu ve yapısal açık seviyeleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiği için 3 milyar euro ceza verebileceğini belirtti. Salvini'nin aşırı sağ Kuzey Birliği partisi Pazar günü yapılan Avrupa parlamento seçimlerinde zafer kazandı. Salvini, eski ve adil olmayan Avrupa mali kuralları olarak nitelendirdiği durumla mücadele etmek için "tüm enerjisini" kullanacağını ifade etti.

BU HAFTA MEKTUP GÖNDERECEK

Euro Bölgesi'nden iki yetkili dün Reuters'a yaptığı açıklamada Brüksel'in 5 Haziran'da kamu maliyesi konusunda İtalya'ya karşı disiplin adımları atmaya başlayabileceğini söylemişti. Komisyonun bu hafta Roma'ya uyarı mektubu göndermesi bekleniyor. Salvini RTL radyosu ile yaptığı söyleşide, "Bu mektupla geçmişte birikmiş borç nedeniyle ceza verilip verilmeyeceğini ve 3 milyar euro ödememizi söyleyip söylemeyeceklerini görelim" dedi.