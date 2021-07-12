İtalya, 53 yıl sonra gelen Avrupa Şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı

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Başkent Roma'da Popolo Meydanı ve Fori Imperiali Bulvarına kurulan dev ekranların yanı sıra Campo dei Fiori Meydanında toplanan binlerce İtalyan, takımlarının final mücadelesini ilgiyle takip etti.

Popolo Meydanındaki taraftarlar, maçın hemen başında takımlarının yenik duruma düşmesiyle maçın büyük kısmını endişeli gözlerle izledi.

İkinci yarıda İtalya'nın beraberlik golünü bulmasıyla meydanda büyük sevinç yaşandı.

Müsabakada 90 dakikalık normal sürenin ve uzatma devrelerinin 1-1 berabere bitmesiyle geçilen penaltı atışları da meydanda büyük heyecanla izlendi.

İtalya'nın penaltı atışlarında rakibi İngiltere'ye 3-2 üstünlük kurmasıyla, "Gök-mavililer" büyük coşkuyla Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı.

Kupa töreninde İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla Popolo Meydanı başta olmak üzere başkent Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde coşku doruğa çıktı.

İtalyanlar, 1968'den sonra kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu gece boyunca kutlamaya devam etti. Şampiyonluk kutlamaları, ülkenin kuzeyinden güneyine bütün şehirlerine yayıldı.

Bu arada, Roma dışında ülkenin büyük kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yol açabileceği gerekçesiyle dev ekranda maç organizasyonu yapılmadı. Ancak İtalyanlar, şampiyonluğun gelmesiyle bu başarıyı kutlamak için sokaklara döküldü.

Başkent sokaklarında sık sık havai fişekler atılırken, İtalyanların araç ve motosikletleriyle konvoy yaptıkları görüldü.

Diğer yandan, Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı'nın bugün erken saatlerde şampiyonluk kupasıyla beraber Roma'ya ulaşması bekleniyor. Gök-mavili takım, bugün akşam saatlerinde İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.