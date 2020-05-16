İtalya 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açıyor

AA

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır acil durum içindeki İtalya, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, sabaha karşı ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacak ve ayrıca epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldıracak.

İtalyan basınında, 3 Haziran’dan itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine karantina uygulanmadan sınırların açılacağı belirtildi. İtalya’nın AB dışındaki ülkelere seyahat durumunun halihazırda Birlik dış sınırlarını 15 Haziran’a kadar kapatan AB kararına bağlı olduğu ifade edildi.

3 Haziran’da dış sınırların açılmasına ilaveten ülkede mart ayından beri kısıtlanmış olan bölgeler arası seyahate de izin verilecek.

MAĞAZA, RESTORAN VE İBADETHANELER 18 MAYIS'TA AÇILIYOR

Diğer yandan, açıklamada, daha önce 1 Haziran olarak duyurulan restoran, kafe ve ibadethanelerdeki açılış tarihinin öne çekildiği belirtildi.

Kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler, mağazalarla 18 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden faaliyete geçecek.