Günün önemli karşılaşmasında İtalya sahasında İngiltere'yi ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İtalyanlar, 68'inci dakikada Raspadori'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 8'e yükseltti. 2 puanda kalan İngiltere ise B Ligi'ne düştü.