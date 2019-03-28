İşyerleri regl dönemlerinde kadınlara yardımcı olacak hale nasıl getirilebilir?

28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsveç'in Gothenburg kentinde bulunan ve futbol uygulamaları geliştiren Forza Football, ülkede regl dönemlerinde kadınlara yardımcı olacak düzenlemeleriyle, ülkenin ilk "regl dostu" şirketi sertifikası alan işyeri olmaya hazırlanıyor.
Şirket CEO'su Patrik Arnesson, bir kadın çalışanlarının menstrüasyonla ilgili tabuları yıkmayı amaçlayan bir pilot çalışmada şirket olarak yer alıp almayacaklarını sorana kadar "kadınların regl döneminin hiç aklına gelmediğini" söyledi.
Arnesson, "Kadınların regl öncesi sendrom nedeniyle işten erken çıkıp eve gitmelerinin gerekebileceğini bana daha önce hiç kimse söylememişti ve ben ancak o zaman bunun bir sorun olduğunu fark ettim, harekete geçtim" dedi.
Forza Football'un yer aldığı pilot çalışmayı Gothenburg'da bulunan sivil toplum kuruluşu Mensen yürütüyor.
Mensen, kadınların menstrüasyon dönemi ve bunun etkileriyle ilgili farkındalığı artırıcı çalışmalar yürütmek için geçen yılın sonunda İsveç devletine bağlı Cinsiyet Eşitliği İdaresi'nden yaklaşık 58 bin dolarlık bir ödenek aldı.
Mensen, Mart ayından bu yana da menstrüasyon konusunda farkındalığı artırmak amacıyla paneller ve atölyeler düzenleyerek, işverenleri davet ediyor.
Daha sonra bu etkinliklere katılım, bu alanda belirli bir yetkinliğe ulaşan şirketler için geliştirilen sertifika programının da önemli bacaklarından birini oluşturuyor.
Mensen'de menstrüasyonla ilgili projenin liderliğini yapan Klara Rydström, İsveç'in kadın haklarının korunması konusunda dünya çapında bir üne sahip olduğunu ancak birçok işyerinde kadınların hala regl dönemleri hakkında konuşurken rahat olamadıklarını söyledi.
Rydström, "Ancak bu, konuşmamız gereken bir mesele çünkü aynı susayınca su içmek, acıkınca yemek yemek gibi vücudun doğal bir fonksiyonu" dedi.
Yaklaşık 60 kişinin çalıştığı Forza Football'un çalışanlarının yüzde 70'i erkek. Şirket, ücretsiz kadın pedi sağlamak ve tuvaletlere özel çöp kutuları koymak gibi belli bazı adımları atmış bulunuyor.
Ayrıca, tüm çalışanlar için esnek çalışma saatleri uygulaması başlatıldı. Böylece çalışanların istedikleri zaman ofise geldikleri, istedikleri zaman evden çalıştıkları bir düzene geçildi.
Arnesson, "Bunun bir sorun olduğunu fark ettim ve harekete geçtim" dedi.
Şirkette çalışan kadınlar, regl dönemleriyle bağlantılı sıkıntılardan dolayı işe gelemeyeceklerini açıkça ifade etmeye ve hatta birbirleriyle regl dönemlerini ve bu dönemlerde yaşadıkları deneyimleri kendilerini rahat hissettikleri müddetçe paylaşmaya teşvik ediliyor.
Yazılım mühendisi ve proje müdürü Lisa Hammarström, "Kendimi çok kötü hissediyorum ve kendime olan güvenim azalıyor. Bu dönemlerde odaklanmam ve pozitif olmam gereken toplantılara katılmam çok zor oluyor" dedi.
Hammarström, Forza Football'ın Mensen projesine dahil olmasından bu yana regl döneminde yaşadıklarını anlatma konusunda kendini daha rahat hissettiğini ifade etti.
Müşteri yöneticisi Manolo Obaya, bazı erkek çalışanların iş yerinde menstrüasyon meselesinin tartışılmasını "garipsediğini" belirtti.
Obaya, "Kadınların hormonsal dönemlerden geçmesi, iş yapmamalarını meşrulaştıran bir etken midir yoksa burada başka burada bir mesele mi var? Bunu söylemek zor çünkü ben hiçbir zaman bu durumda olmadım" diye konuştu.
Obaya, "Sanırım buradaki esas mesele bazı kadınların bu durumdan diğerlerine göre çok daha fazla etkilendiğinin farkında olmamız ve bu dönemlerde biraz daha anlayışlı davranmamız" dedi.
Forza Football, şu anda İsveç'te sertifika alma yolunda ilerleyen tek şirket. Ancak bu konunun basında sıkça yer almasıyla birlikte benzer adımlar atan şirketlerin sayısı arttı.
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