İsviçre'de Federal hükümet bugün aldığı kararla, 29 ülkeye tatile giden ve ülkeye dönenlere 10 günlük karantina şartı getirdi.
Türkiye'nin yer almadığı listede, dün vaka sayısında rekor kırılan ABD, salgının yeni merkez üssü kabul edilen Brezilya, Rusya ve İsveç dikkati çeken ülkeler oldu.
Ayrıca, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan, Irak, İsrail, Şili ve Peru gibi ülkelerde listede yer aldı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, haziran ortasından bu yana İsviçre'de Kovid-19 vaka sayılarının artışa geçtiğine dikkat çekildi. Bunun nedenlerinden birinin de Schengen Bölgesi ve diğer ülkelerden İsviçre'ye giriş yapan kişilerde tespit edilen vaka sayılarının çokluğu gösterildi.
Açıklamada, 6 Temmuz'dan sonra bu ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak kişilerin 10 gün karantinaya alınacağı kaydedildi.
İsviçre’ye giriş kısıtlamalarının 20 Temmuz’a kadar yürürlükte kalması bekleniyor. Bu tarihten sonra ise İsviçre’nin Avrupa Birliği kurallarına uyması bekleniyor.
TOPLU ULAŞIMDA MASKE ZORUNLU HALE GELDİ
Öte yandan, İsviçre'de haziran ayı başlarında günlük vaka sayıları 10'un altına düşerken dün ve bugün yeniden 3 haneli rakamlara tınmandı.
Hükümet vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi üzerine 6 Temmuz'dan itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirdi.
Ülkede, bugün 116 yeni vaka tespit edilirken Kovid-19 bağlantılı ölen kişi ise olmadı.
İsviçre'de şimdiye kadar toplam 31 bin 967 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 1965 kişi yaşamını yitirdi.
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