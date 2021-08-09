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Haberler Futbol

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Murat Yakın dönemi

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.

09.08.2021 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Murat Yakın dönemi

İsviçre Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 46 yaşındaki Murat Yakın ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Murat Yakın, Thun, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve Schaffhausen gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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