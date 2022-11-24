Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor.
SAAT: 13.00
HAKEM: Facundo Tello (Arjantin)
STAT: Al Janoub Stadı
YAYIN: TRT 1
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İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Sow, Vargas, Shaqiri
KAMERUN: Onana, Nkoulou, Anguissa, Ekambi, Choupo-Moting, Oum Gouet, Hongla, Fai, Mbuemo, Castelletto, Tolo
İki ülke, bu mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, TSİ 22.00'de Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.
İSVİÇRE 12. KEZ KUPADA
Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.
Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.
Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.
KAMERUN 8. TURNUVASINDA
Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.
Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.
İSVİÇRE, İTALYA'YI GERİDE BIRAKARAK GELDİ
Avrupa elemelerinde C Grubu'nda yer alan İsviçre, İtalya'nın önünde grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Grupta oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen İsviçre, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayarak zirvede yer aldı. Sekiz maçta 15 gol atan İsviçre, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.
İsviçre, grubun güçlü ekibi İtalya ile oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Arsenal'den Granit Xhaka, Manchester City'den Manuel Akanji ve Chelsea'den Denis Zakaria gibi futbolcular yer alıyor.
Türk kökenli İsviçreli teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre'nin kalesinde ise deneyimli isim Yann Sommer yer alıyor. İsviçre kadrosunda Süper Lig'den çağırılan tek isim ise Galatasaray'ın forvet oyuncusu Haris Seferovic oldu.
İsviçre kadrosunda Türk kökenli oyuncu Eray Cömert de kendine yer buldu.
KAMERUN'U RIGOBERT SONG ÇALIŞTIRIYOR
Kamerun, Afrika Elemeleri'nde Fildişi Sahili, Mozambik ve Malavi ile mücadele etti.
Elemelerde 2. turda D Grubu'nda yer alan Kamerun, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve grubunu lider tamamladı. Bu maçlarda 12 gol atan Afrika ekibi, kalesinde ise 3 gol gördü.
Kamerun grubun ikinci maçında deplasmanda 2-1 mağlup olarak tek yenilgisini aldığı Fildişi Sahili'ni, grubun son maçında sahasında 1-0 yenerek, güçlü rakibinin 2 puan önünde liderliği elde etti ve adını 3. tura yazdırdı.
Kamerun, üçüncü tur maçları öncesinde teknik direktörlüğe Rigobert Song'u getirdi. Cezayir ile eşleşen Kamerun, sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibini deplasmanda 2-1 yenerek, tarihinde 8. kez Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Roger Milla, Samuel Eto'o, Marc-Vivien Foe ve Rigobert Song gibi oyuncuların forma giydiği Kamerun, Bayern Münih forması giyen ve formda bir sezon geçiren Maxim Choupo-Moting ve Al Nassr'da oynayan Vincent Aboubakar gibi başarılı oyuncularıyla kupada sürpriz yapmaya çalışacak.
Rigobert Song yönetimindeki Kamerun Milli Takımı kadrosunda Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Georges-Kevin Nkoudou da yer alıyor.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- İsviçre ile Kamerun, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İsviçre, daha önce bu turnuvada rakip olduğu tek Afrika temsilcisi olan Togo'yu 2-0 mağlup etti (2006).
- Üst üste beşinci kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan İsviçre, tarihinin en uzun serisini yaşıyor.
- Dünya Kupası gruplarında oynadığı son beş açılış maçının hiçbirini kaybetmeyen İsviçre (2G 3B), son mağlubiyetini 1966'da Almanya karşısında aldı (5-0).
- Son dört büyük turnuvanın (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tamamında gruptan çıkmayı başaran üç Avrupa ülkesinden biri İsviçre (diğerleri Belçika ve Fransa).
- İsviçre, Dünya Kupası tarihinde sadece 2006'daki grubunu lider tamamlarken, o turnuvada bir Dünya Kupası'nı gol yemeden tamamlayan ilk ülke olmuştu (4 maç).