Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor.

İki ülke, bu mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, TSİ 22.00'de Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.

İsviçre, grubun güçlü ekibi İtalya ile oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Grupta oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen İsviçre, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayarak zirvede yer aldı. Sekiz maçta 15 gol atan İsviçre, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Arsenal'den Granit Xhaka, Manchester City'den Manuel Akanji ve Chelsea'den Denis Zakaria gibi futbolcular yer alıyor.

Türk kökenli İsviçreli teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre'nin kalesinde ise deneyimli isim Yann Sommer yer alıyor. İsviçre kadrosunda Süper Lig'den çağırılan tek isim ise Galatasaray'ın forvet oyuncusu Haris Seferovic oldu.

İsviçre kadrosunda Türk kökenli oyuncu Eray Cömert de kendine yer buldu.