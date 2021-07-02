Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonadaki çeyrek finalin ilk maçında İsviçre ve İspanya karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İSVİÇRE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 ilk çeyrek final maçında İsviçre ve İspanya 2 Temmuz Cuma günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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