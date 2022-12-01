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Haberler Dünya Kupası 2022

İsviçre ile Sırbistan kader maçında

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Giriş: 01.12.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre ile Sırbistan kader maçında

974 Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.

Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, 1-0'lık Kamerun galibiyetiyle başladığı kupadaki ikinci maçında Brezilya'ya tek golle yenildi.

Neymar'ın sakatlandığı maçta Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan ise Kamerun ile 3-3 berabere kalarak tek puanını aldı.

İsviçre kazanır, Brezilya kaybederse, grup liderini averaj belirleyecek. İsviçre berabere kalır, Kamerun Brezilya'yı yenerse, son 16 turuna çıkan takım için averaja bakılacak.

Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.

Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.

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