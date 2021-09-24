İsviçre eşcinsel evlilik için referanduma gidiyor

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İsviçre'de seçmenler 26 Eylül Pazar günü eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını ve bu çiftlerin evlat edinmesini mümkün kılmak için referanduma gidecek.

Pazar günü yapılacak referandumda sandıktan en az yüzde 51 oranında 'Evet' çıkması gerekiyor.

Ülkede 2005'te yapılan referandumunun ardından 1 Ocak 2007'den bu yana eşcinsel çiftler için kayıtlı birlikteliklere izin verilmişti.

Önceki yıllarda anketlerde halkın yüzde 80'inden fazlasının eşcinsel evlilikleri desteklediği sonucu çıkmıştı, ancak bu oran bu yıl yüzde 63 düzeyine düştü.

Anketlere göre ülkede nüfusun yüzde 35'lik bir kısım eşcinsel evliliğe karşı.