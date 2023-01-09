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Haberler Gündem İsviçre'den sporcularla "heliski" heyecanı başladı

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı İsviçre'den gelen sporcularla başladı

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamaya başladı. Dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilen bu spor, Türkiye'de 2005 yılından beri yapılıyor. Dün hava şartları nedeniyle ertelenen etkinlik, bugün üç helikopterle başladı. İlk etapta İsviçre'den gelen 16 sporcu, Kaçkar Dağları'nda karın keyfini çıkarıyor

Giriş: 09.01.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre'den sporcularla
AA

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

AA'nın haberine göre, Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamaya başladı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DÜN ERTELENMİŞTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından dünkü kötü hava şartlarının normale dönmesi ile üç helikopterle başlayan faaliyetin ilk haftasına 16 kişilik sporcu kafilesi katıldı. İsviçre'den gelen 16 sporcu, Kaçkar Dağları'nda elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DÜN ERTELENMİŞTİ

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Sporcular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

SPORCULAR BU YIL KAR ARACI İLE TAŞINIYOR

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Öte yandan, bu yıl bölgeye getirilin kar aracı ile birlikte sporcuların orman içlerine taşınarak burada kaymaları da sağlanıyor. Yetkili firma, bölgede bulunan Çamlıhemşin Kayak Spor Kulübü için Galerdüzü mevkisinde antrenman yapmalarına olanak sağlayan doğal pist oluşturdu.

NİSAN AYI ORTASINA KADAR SÜRECEK

Nisan ayı ortasına kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 400'e yakın sporcu akredite oldu.

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