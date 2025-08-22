Habertürk
        İsviçre'den Gazze çağrısı | Dış Haberler

        İsviçre'den Gazze çağrısı

        İsviçre, Gazze'de yaşanan kıtlıkla derhal mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM), gün içerisinde Gazze'de kıtlık ilan etmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 19:03 Güncelleme: 22.08.2025 - 19:03
        İsviçre'den Gazze çağrısı
        İsviçre, Gazze'de en şiddetli düzeyde kaydedilen kıtlığa derhal geniş çaplı insani yardımla müdahale edilmesi gerektiğini bildirdi.

        İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulanmasının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        İsviçre'nin, Gazze kentinde kıtlığın doğrulanmasından endişeli olduğu belirtilen paylaşımda, "Kıtlığın daha da derinleşmesini ve yayılmasını önlemek için acil ve geniş çaplı insani müdahale gerekiyor." denildi.

        Paylaşımda, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne engelsiz insani yardım erişimine acilen izin vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

        IPC raporu

        IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

        Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.

