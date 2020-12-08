İsviçre'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bazı "sorunlu semptomlarının" risk faktörleri altında olmayan hastalarda bile 6 haftadan fazla sürebileceği belirtildi.
Araştırmayı, Cenevre Üniversitesi (UNIGE),Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) ve Cenevre Kantonu Genel Sağlık Müdürlüğünden doktor ve epidemiyologlardan oluşan bir ekip gerçekleştirdi.
Araştırma, Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak durumu hastaneye yatmayı gerektirmeyen yaklaşık 700 kişi üzerinde yapıldı.
Araştırmaya katılanların yüzde 33'ünün Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu aktarıldı.
'SEMPTOMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ TAHMİN EDİLEMEZ'
Cenevre Üniversitesinden araştırmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un 2020'nin başlarında ortaya çıkmasından bu yana, hem doktorlar, hem de virüs bulaşan hastalar açısından semptomlarının çeşitliliği ve süresinin "tahmin edilemez" olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, "(Kovid-19) Özellikle, alışılmadık derecede uzun süreli bir hastalığa neden olma potansiyeline sahip gibi görünüyor." ifadesi yer aldı.
Cenevre'deki araştırma, yüzde 69'u Kovid-19'un komplikasyonlarına bağlı risk faktörleri altında olmayan hastalar üzerinde yapıldı.
TEŞHİSTEN ALTI HAFTA SONRA SEMPTOM GÖRÜLDÜ
Araştırmaya katılan 669 kişinin yaş ortalamasının 43, bunların yüzde 60'ının kadın ve yüzde 25'inin de sağlık uzmanı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Teşhisten 6 hafta sonra dahi katılımcıların üçte birinde Kovid-19 ile ilgili bir veya birden fazla semptom görüldü.
Bu semptomların başlıcalarını ise yorgunluk (yüzde 14),koku veya tat kaybı (yüzde 12),nefes darlığı (yüzde 9),sürekli öksürük (yüzde 6) ve baş ağrısı (yüzde 3) oluşturdu.
Araştırma ekibinden Dr. Mayssam Nehme, katılımcıların büyük çoğunluğunun, yaşadıkları fiziksel sıkıntılara ek olarak, bu semptomların "kalıcı olması ve tedavi edilemez" endişesini taşıdıklarını kaydetti.
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