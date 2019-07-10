İsviçre'de savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde gösteri yaptı

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsviçre Hava Kuvvetleri'nin gösteri timi Patrouille Suisse (İsviçre Devriyesi),bir anma etkinliği için gökyüzünde yapacakları gösteriyi, müzik festivali düzenlenen başka bir şehrin üzerinde yaptı.
İsviçre'nin Basel-Landschaft kantonuna bağlı Langenbruck kasabası, hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, 1891'de kendi kasabalarında doğan ünlü bir pilotun anısına gösteri yapmasını bekliyordu.
Ancak savaş uçaklarından oluşan gösteri timi, o sırada yakınlardaki Solothurn kantonuna bağlı Mümliswil kasabasının üzerindeydi.
Patrouille Suisse isimli gösteri timi gökyüzünde akrobasi hareketleri yaparken, Mümliswil kasabasında ise 31. Kuzeybatı Şarkı Festivali sürüyordu.
Hatanın sebebi de buydu. Patrouille Suisse lideri, dev festival çadırını görünce bunun gösteriyi izlemeye gelen insanlar için kurulduğunu düşünerek bütün uçakları oraya yönlendirdi.
Festivalin üzerinde gösteri yapan beklenmedik savaş uçakları, kasabalılarda şaşkınlık yarattı.
Festivalin organizatörleri ise, planlarında olmayan bu uçak gösterisinin çok beğenildiğini söyledi.
İsviçre Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü, hata için özür diledi. Uçaklarda konum belirleme sistemi olan GPS teknolojisinin olmadığı bilgisini verdi.
Uçak filosunun, pilot Oskar Bider'ın ölümünün 100. yılı anısına, doğum yeri olan Langenbruck kasabasının üzerinde gösteri yapması planlanmıştı.
Bider, 1913 yılında Alp Dağları'nı her iki yönde de geçen ilk pilottu.
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